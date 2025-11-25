Escándalo en vuelo: "El Puma" es expulsado de avión

-

El incidente provocó debate en las plataformas por el trato hacia el cantante.

El actor y cantante venezolano se ha vuelto viral tras protagonizar un altercado con la tripulación estando a bordo de un vuelo que partía de Venezuela a Estados Unidos.

El capitán exigió al artista abandonar el avión de inmediato. (Foto: X)

En las grabaciones se ve a José Luis Rodríguez grabando con su teléfono para explicarle a los pasajeros: "No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá; es la primera vez que me pasa en mi vida".

De repente interviene el capitán para gritarle: "¡Desembarque de mi avión ahorita!".

Medios señalan que el conflicto inició por un maletín con medicamentos. (Foto: X)

De acuerdo con testigos y medios internacionales, el conflicto empezó porque un pasajero se quejó de que el maletín de Rodríguez llevaba medicamentos.

El artista lamentó la situación y aseguró que nunca había vivido algo similar. (Foto: X)

La otra versión que circula es que "El Puma" habría tenido un enfrentamiento con uno de los miembros de la aerolínea, debido a que no lo habría tratado con respeto y, por más que el artista se disculpó, tuvo que perder el vuelo.

Hasta el momento, American Airlines no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, y no se tienen claros los detalles del motivo de su expulsión.