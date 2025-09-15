Escritor Luciano Elio Edelmiro Orellana recomienda leer Carazamba

-

El escritor Elio Edelmiro Orellana recomienda leer Carazamba, obra de Virgilio Rodríguez Macal que refleja amor y vida guatemalteca en los años 50.

Carazamba, una historia de amor del escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal, es una de las obras literarias que recomienda ampliamente el maestro, escritor y poeta luciano Elio Edelmiro Orellana de León.

La biblioteca municipal es un lugar donde puede encontrar diversos libros. Manuel Peralta/Colaborador

La novela es una obra narrativa que transporta a diferentes localidades del país, desde la ciudad portuaria de Lívingston, Izabal, hasta la interna zona selvática de Petén, donde se desarrolla gran parte de la acción, durante la década de 1950.

Según hijos del autor, él tardó solamente doce días en escribir la historia que narra los infortunios del narrador (que no dice su nombre) y su compadre Pedro, al conocer a Carazamba y sus secretos.

Blanca Sotay, bibliotecaria, podrá orientarte sin problema. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El clásico de la literatura guatemalteca tiene un estilo emotivo, una crítica "disfrazada" y bastante sentido de la posición hacia el gobierno militarista que se daba en la década de 1940 en Guatemala.

Orellana comentó que esta historia de amor la recomienda, porque refleja parte de lo que uno vive en la cotidianidad.

En la biblioteca municipal se encuentra una gran variedad de libros para todos los gustos. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Además, Orellana aconseja dedicar por lo menos media hora diaria a la lectura de cualquier libro que sea del interés propio. "Leer nos enseña a enriquecer el vocabulario, la dicción y mejorar la ortografía", refiere el autor.

Entre las obras que el luciano ha escrito están: Honor a quién honor merece, dedicado a José Ángel Márquez García; Honrar, honra, en homenaje a la profesora Dorian Lemus Cruz; A mí padre y El baúl de los recuerdos.