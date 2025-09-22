Escritor Miguel Ángel Oxlaj impulsa la literatura y poesía maya

-

Con premios y proyección internacional, el escritor Miguel Ángel Oxlaj impulsa el uso del kaqchikel en la literatura y plataformas digitales.

Miguel Ángel Oxlaj Cúmez, originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango, se ha consolidado como uno de los escritores y poetas más destacados de la literatura indígena guatemalteca.

Nacido en 1978, Oxlaj es reconocido por su labor en la promoción de la lengua y cultura maya kaqchikel, así como por su activismo en la revitalización de idiomas originarios.

Carmen Bulzan, directora de la editorial Kult, presenta el libro de poesía traducido al rumano. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Con formación en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y especialización en Revitalización Lingüística en la Universidad Mondragón, España, ha trabajado como profesor y asesor en la Universidad Maya Kaqchikel, sede Chi Xot, y coordina proyectos digitales para promover el uso del maya kaqchikel en plataformas como Wikipedia.

Oxlaj presentó su obra "Planicie de olvido" traducida al rumano en Rumania. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Entre sus obras más importantes destacan: La misión del Sarima', Mitad mujer y Planicie de olvido, textos en los que combina narrativa y poesía para reflejar la realidad de los pueblos indígenas. En 2009, La misión del Sarima' le valió el Premio Nacional de Literaturas Indígenas B'atz', organizado por el Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca) y el escritor Rodrigo Rey Rosa.

La misión del Sarima’ le valió el Premio Nacional de Literaturas Indígenas B’atz’. (Foto: cortesía FB Miguel Oxlaj)

Reconocimiento internacional

En 2024, Miguel Ángel Oxlaj participó en el Festival Mundial de Poesía Mihai Eminescu, en Craiova, Rumania, donde presentó la traducción al rumano de su libro Planicie de olvido, realizada por la doctora Carmen Bulzan.

Durante la presentación, expresó su alegría y gratitud por la aceptación de su obra en otros idiomas, destacando que originalmente fue escrita en kaqchikel, su lengua materna.

Su trabajo fomenta la preservación cultural y lingüística de la comunidad kaqchikel. (Foto: cortesía FB Miguel Oxlaj)

Además de su labor literaria, Oxlaj se ha convertido en un activista digital de idiomas indígenas, promoviendo contenidos en maya kaqchikel y participando en eventos como el Festival Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Internet.