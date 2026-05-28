¡Impactante video! Hombre se salva de morir aplastado por un tráiler en Honduras

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La víctima estaba debajo de la plataforma del tráiler cuando el conductor lo arrancó.

Un inesperado incidente de tránsito estuvo a punto de terminar con la vida de un hombre que reparaba un tráiler varado en una carretera de Honduras.

Cámaras de seguridad captaron el impactante momento en que el conductor arrancó el cabezal sin notar que la víctima estaba debajo revisando una falla mecánica.

Afortunadamente, el hombre logró reaccionar de inmediato lanzándose hacia afuera de la llantas, evitando así una tragedia.

Mira aquí el video:

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En video quedó captado el momento en que varias personas reparaban un camión en una zona transitada, cuando de repente y por un descuido la unidad se fue hacia adelante poniendo en peligro la vida de uno de los mecánicos.



El hombre… pic.twitter.com/L5d1U2XUfO — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) May 28, 2026

El video se ha hecho viral debido a lo peligroso del suceso.

Asimismo, autoridades de tránsito hacen un llamado a tomar las debidas precauciones para evitar accidentes.