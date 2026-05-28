Gobierno niega tener un acuerdo con EE. UU. para ataques militares en Guatemala

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Autoridades reconocen que hay una solicitud para tener cooperación con el Gobierno estadounidense y que no firmarán acuerdos que contravengan las leyes nacionales.

El Gobierno de Guatemala descartó que exista un acuerdo con Estados Unidos para desarrollar ataques conjuntos o permitir operaciones militares estadounidenses dentro del territorio nacional para combatir estructuras del narcotráfico.

Las declaraciones de las autoridades guatemaltecas se dan luego de una publicación del diario estadounidense The New York Times, en el cual se aseguró que ambos países habrían pactado acciones militares coordinadas.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que no existe un acuerdo de esa naturaleza y remarcó que Guatemala ha realizado "una solicitud de cooperación al Gobierno estadounidense para fortalecer las operaciones que ya desarrollan las fuerzas nacionales contra el narcotráfico".

"El Gobierno tiene una estrategia de combate a las drogas que está en implementación desde nuestro primer día, desde el año 2024", afirmó el gobernante.

El presidente negó que haya un acuerdo firmado para llevar a cabo operaciones militares conjuntas en el territorio nacional. (Foto: DCA / Soy502)

El jefe del Organismo Ejecutivo explicó que Guatemala solicitó ayuda "para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico".

Añadió que el planteamiento contempla acceso a equipo, capacitación, expertos en planificación estratégica y táctica, así como intercambio e integración de inteligencia.

Arévalo enfatizó que no existe autorización ni intención de permitir operaciones militares extranjeras dentro del país. "De acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso debe aprobar en dos terceras partes todo paso de ejércitos, operaciones militares donde los ejércitos extranjeros están en el país en este tipo de actividades y no se trata de eso", afirmó el presidente.

Subrayó que Guatemala no suscribirá acuerdos que contravengan la legislación nacional pues "el Gobierno no firma ningún acuerdo que no sea consistente con la Constitución y con la legislación en la materia".

Sobre la cooperación solicitada

En otra respuesta, el mandatario reiteró que la cooperación solicitada se limita a "capacitación, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación de operaciones a nivel estratégico y táctico, apoyo en inteligencia y en intercambio de inteligencia".

Asimismo, indicó que cualquier operación con presencia militar extranjera requeriría autorización del Congreso de la República.

Las declaraciones del presidente fueron respaldadas por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saénz, durante una entrevista en el programa radial Con Criterio. "No hay ningún acuerdo", afirmó el funcionario al ser consultado sobre la publicación internacional.

Aseguró que "no hay posibilidad de que soldados extranjeros estén en nuestro país haciendo operaciones militares", debido a las restricciones establecidas en la Constitución Política de la República.

El ministro de la Defensa también aseguró que no hay ningún acuerdo para realizar operaciones militares en Guatemala con ningún país. (Foto: DCA / Soy502)

El funcionario indicó que el Gobierno sí ha fortalecido los mecanismos de cooperación con Estados Unidos en materia de capacitación, intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico, pero negó que eso implique operaciones conjuntas en territorio nacional.

"Como está publicada la noticia que vamos a hacer operaciones conjuntas en territorio nacional, eso no va a pasar", afirmó el jefe de la cartera de la Defensa Nacional.

Explicó que Guatemala busca tener acceso a entrenamiento especializado, asesores y equipo militar, incluidos sistemas de vigilancia, radares, tecnología para operaciones nocturnas y drones.

Sin embargo, el militar insistió en que las operaciones continúan siendo ejecutadas exclusivamente por fuerzas guatemaltecas. "Vamos a tener las armas en nuestras manos conduciendo nuestras operaciones", señaló Saénz.

Las declaraciones de los funcionarios guatemaltecos contrastan con la publicación realizada este jueves 28 de mayo por The New York Times, cuya nota informativa señala que Guatemala habría aceptado desarrollar ataques conjuntos con el ejército estadounidense dentro de su territorio contra organizaciones de narcotráfico.

Según el medio estadounidense, el presidente Arévalo habría aceptado "tanto ataques aéreos como otras acciones militares" durante una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La publicación también indicó que las operaciones podrían comenzar "ya el próximo mes", aunque señaló que no estaba claro qué otras actividades militares incluiría el supuesto acuerdo.

El Gobierno de Guatemala afirma que no hay ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras con EE. UU. en territorio nacional.



Pero reconoce que hay una solicitud de asistencia a ese país para llevar a cabo acciones contra el narcotráfico. pic.twitter.com/jA0op6fpmb — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 28, 2026

Agregó que la oficina de Arévalo confirmó a The New York Times que Guatemala solicitó formalmente "cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico" mediante una carta dirigida al secretario de Defensa estadounidense.

Sin embargo, el propio Gobierno de Guatemala publicó en sus cuentas de redes sociales oficiales la carta que el ministro de la Defensa al secretario de la Defensa estadounidense, la cual está fechada el 23 de mayo de este año.

En la misiva Saénz señala que Guatemala "desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militarles activas para combatir organizaciones terroristas dentro del país".

El documento señala que "tales operaciones militares combinadas lideradas por Guatemala profundizarán los intereses bilaterales en derrotar a las organizaciones terroristas y avanzar la seguridad regional".