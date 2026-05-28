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Investigan hallazgo de vehículo dentro del lago de Amatitlán

  • Por Geber Osorio
28 de mayo de 2026, 12:25
Grupos de la sección "Hombres Rana" realizan la búsqueda de los posibles tripulantes. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Grupos de la sección "Hombres Rana" realizan la búsqueda de los posibles tripulantes. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El automóvil fue encontrado a ocho metros de profundidad del lago de Amatitlán.

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Un vehículo fue localizado en las aguas del lago de Amatitlán, este jueves 28 de mayo, en el kilómetro 29 en la cumbre de Guadalupe, en jurisdicción de Villa Canales.

Bomberos Voluntarios fueron alertados, por lo que se coordinó con la sección de "Hombres Rana" para que se comenzara a realizar la búsqueda de los posibles tripulantes que se conducían en el automóvil.

Por causas desconocidas un automóvil se encontraba dentro del lago de Amatitlán. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Por causas desconocidas un automóvil se encontraba dentro del lago de Amatitlán. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, tras horas de búsqueda por parte de cuatro grupos, se descartaron víctimas, pero la Policía Nacional Civil (PNC) se ha hecho presente para comenzar las investigaciones del caso.

"Hombres Rana" buscaron a posibles tripulantes del automotor, pero se descartaron víctimas. (Foto: Bomberos Voluntarios)
"Hombres Rana" buscaron a posibles tripulantes del automotor, pero se descartaron víctimas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Cabe destacar que el vehículo fue hallado a una profundidad de ocho metros de dicho lago.

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