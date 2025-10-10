Escuela de Ciencias Psicológicas suspende actividades tras daños por remolino

La unidad académica recomendó a la comunidad universitaria mantenerse informada a través de los canales oficiales de la escuela.
Ante las condiciones climáticas que se registraron la tarde de este jueves, la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, informó sobre la suspensión temporal de clases y actividades administrativas debido a los daños ocasionados por el paso de un remolino en sus instalaciones.
El fenómeno provocó afectaciones estructurales, entre ellas la remoción de láminas, la quema del transformador eléctrico y otros desperfectos que requieren evaluación y reparación, se conoció de manera preliminar.
La unidad académica indicó que la medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se realiza la inspección técnica de los daños y las reparaciones correspondientes.
Además, enfatizó que la comunidad universitaria deberá mantenerse atenta a los comunicados que se emitan por los canales oficiales de la escuela.