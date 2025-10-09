Graban torbellino desde varios puntos de la ciudad de Guatemala (videos)

-

Las fuertes lluvias y vientos provocaron daños en varias zonas.

TE PUEDE INTERESAR: Para este viernes 10 de octubre se espera abundante lluvia y viento fuerte

La tarde de este 9 de octubre se registró una tormenta eléctrica acompañada de otros fenómenos naturales en la ciudad de Guatemala, la cual se vio oscurecida por unos minutos.

Tormenta intensa en la zona 14 de la capital acompañada de granizo y oscuridad impresionante. Parece de noche pic.twitter.com/0Fjnpwjmgj — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 9, 2025

Varios videos circulan en las redes sociales de un posible tornado o torbellino que se formó y fue visto en el valle de la capital.

Las lluvias de este jueves formaron una especie de tornado que trajo severas tormentas a distintos puntos de la ciudad.



Así se pudo apreciar desde las oficinas de Nuestro Diario y Soy502



: Érick Aifán pic.twitter.com/cfM5mhL6u0 — Soy 502 (@soy_502) October 9, 2025

Uno de los videos que grabaron donde se observa un tornado en la Ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/T8qNpgAM6y — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 9, 2025

Además, los usuarios han reportado caída de granizo en algunos sectores del departamento de Guatemala, como en carretera a El Salvador.

Potente tormenta con granizo en el km 20 carretera a El Salvador pic.twitter.com/y5CMLfcYQk — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 9, 2025

Asimismo, fuertes vientos y lluvias acompañadas de descargas eléctricas que provocaron leves temblores.

Otro video del tornado visto desde la zona 12 capitalina. pic.twitter.com/ZBSAxyIB4F — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 9, 2025

Uno de las sectores con más reportes de intensas lluvias fue la zona 12 donde también indicaron usuarios haber visto el tornado cerca de la calzada Raúl Aguilar Batres.