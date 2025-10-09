Versión Impresa
Graban torbellino desde varios puntos de la ciudad de Guatemala (videos)

  • Por Geber Osorio
09 de octubre de 2025, 17:25
Ciudad de Guatemala
Un tornado se formó en la ciudad de Guatemala esta jueves. (Foto: captura de video)

Las fuertes lluvias y vientos provocaron daños en varias zonas. 

La tarde de este 9 de octubre se registró una tormenta eléctrica acompañada de otros fenómenos naturales en la ciudad de Guatemala, la cual se vio oscurecida por unos minutos.

Varios videos circulan en las redes sociales de un posible tornado o torbellino que se formó y fue visto en el valle de la capital.

Además, los usuarios han reportado caída de granizo en algunos sectores del departamento de Guatemala, como en carretera a El Salvador.

Asimismo, fuertes vientos y lluvias acompañadas de descargas eléctricas que provocaron leves temblores.

Uno de las sectores con más reportes de intensas lluvias fue la zona 12 donde también indicaron usuarios haber visto el tornado cerca de la calzada Raúl Aguilar Batres.

