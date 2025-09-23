Escuintla abre inscripciones para certificar oficios técnicos

Escuintla ofrecerá certificación oficial para trabajadores de oficios prácticos. Inscripciones abiertas hasta el 3 de octubre de 2025.
El Sistema de Certificación de Competencias abrió la oportunidad para que trabajadores de diferentes oficios cuenten con un respaldo oficial a través de una acreditación ministerial vinculada al área técnica.
Este proceso busca reconocer la experiencia adquirida en el trabajo práctico, ofreciendo una certificación profesional a quienes cumplan con los requisitos establecidos, así quien se someta a este proceso podrá ofrecer sus servicios con el aval correspondiente.
La municipalidad de Escuintla dio a conocer que los interesados podrán inscribirse en el edificio San Sebastián, situado en la 4a. calle 3-22 zona 1, segundo nivel, hasta el 3 de octubre de 2025, en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Entre las ocupaciones disponibles para certificarse están: fotografía, lavado y limpieza de vehículos, barbería, agente municipal de tránsito, cocina, bombero y jardinería.
Los requisitos incluyen la presentación de copia del Documento Personal de Identificación (DPI) para los mayores de edad, o partida de nacimiento para los menores, cartas de recomendación o respaldo de experiencia mínima de tres años en el oficio que se busca certificar, así como fotografías que muestren el desempeño del trabajo respectivo.