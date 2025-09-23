Intecap Izabal abre curso práctico de reparación de computadoras

-

Aprende mantenimiento y reparación de computadoras en Puerto Barrios con cursos accesibles y prácticos del Intecap.

Poseer los conocimientos para arreglar computadoras asegura la posibilidad de ingresos adicionales en el hogar y estar al tanto de los más recientes avances tecnológicos.

La sede del Intecap ubicada en Puerto Barrios Izabal, te ofrece la posibilidad de aprender a repararlas en un curso que impartirá.

Se cancela un pago de Q100 por cada módulo. (Foto: cortesía FB Intecap Oriente)

El 3 de octubre iniciarán las clases acerca de los fundamentos básicos de mantenimiento y reparación de computadoras de escritorio.

Tendrán un proceso formativo con un total de 20 horas de duración, a impartirse en clases de miércoles a viernes, en horarios de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche.

La reparación de computadoras portátiles se enseñará desde el 29 de octubre. (Foto: archivo)

Asimismo, si quieres proseguir tu formación puedes tomar el curso de fundamentos básicos de mantenimiento y reparación de computadoras portátiles.

Las clases, a empezar el 29 de octubre, se dan de manera virtual en los mismos días y el mismo horario del curso anterior.

El aprendizaje con las máquinas de escritorio comenzará el de octubre. (Foto: archivo)

Requisitos

Para inscribirte, debes cumplir con estas especificaciones:

Tener 16 años o más.

6o. primaria aprobado.

Tener acceso a internet.

Poseer una computadora para poder realizar las actividades prácticas.

Tener instalado la aplicación de Microsoft Teams para las clases virtuales.

Los cursos se recibirán en línea de miércoles a jueves. (Foto: archivo)

En cada curso se cancela un pago único de Q100, y puedes obtener más información llamando a los teléfonos 7948-3012, 7948-3382 y 7948-3385.

También puedes acercarte a la sede del Intecap, situada en el kilómetro 293 de la carretera de ingreso a Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, o escribir al WhatsApp +502 3949-6626.