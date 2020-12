España: Detectan cuatro casos de la nueva cepa de Covid-19

Los cuatro casos están vinculados con personas que llegaron recientemente del Reino Unido, dijo Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid.

“ La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad. No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo. ”

Antonio Zapatero

,viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid