España no se desvía del camino directo hacia el Mundial

-

España venció a Georgia 2-0 en Elche y dio otro paso hacia el Mundial 2026 en una clasificación en la que suma tres victorias en tres partidos sin encajar un gol.

MÁS FÚTBOL: Hagen y el gol de Surinam: la opinión experta del exguardameta Rogelio Flores

Con esta victoria, La Roja lidera el grupo E con nueve puntos, seguido de Turquía, con seis unidades, después de ganar a Bulgaria por 6-1.

La Roja, que llevó la manija del partido de principio a fin, encerrando a sus rivales en su campo, abrió el marcador gracias al tanto de Yéremy Pino (24), titular en ataque por las bajas por lesión de los extremos habituales Nico Williams y Lamine Yamal.

De los pies de Pedri, la brújula del equipo de Luis de la Fuente, nació la jugada del primer tanto al dibujar un centro preciso a Robin Le Normand para que cediera a Pino el esférico y el jugador del Crystal Palace marcara a placer ante el arquero del Liverpool Giorgi Mamardashvili.

Cuatro minutos después la conexión del Barcelona funcionó a la perfección. Pedri se sacó un pase magistral a Ferran Torres que acabó siendo derribado por el guardameta georgiano. Ferran asumió y falló.

La sentencia

Tras dos disparos que pegaron en el poste, Oyarzabal (64) perforó la portería de falta al borde del área después de que Porro saltara y dejara al jugador vasco que rematara con su zurda con tal potencia que Mamardashvili apenas tuvo tiempo de reacción para frenar el balón.

La selección española viajará a Valladolid para enfrentarse a Bulgaria el martes en la cuarta jornada de la clasificación.