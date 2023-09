Española pide ayuda luego de sufrir una lamentable situación en Chimaltenango (video)

-

Española cuenta en redes sociales su experiencia luego de que le robaran sus pertenencias en Chimaltenango

En redes sociales, la española Inma Serrano ha publicado un video en donde cuenta su experiencia luego de que le robaran sus pertenencias en un autobús de Chimaltenango.

"Hago este video para anunciar qué me han robado en el autobús volviendo del volcán Acatenango. Me gustaría decir que es lo que ha pasado. Me han robado la cartera y ahí llevaba todo", dice Inma.

La europea tiene un perfil en la plataforma de Tik Tok en donde sube constantemente videos de sus aventuras, y actualmente se encuentra viajando por diversos países de Centroamérica.

"Me robaron mi licencia de conducir, mi documento de identificación, y mis tarjetas de crédito y débito", comenta Serrano ante las más de 7 mil personas que han visto su video en menos de 14 horas.

"En el mismo momento en el que me he dado cuenta que me han robado he intentado bloquear mis tarjetas, pero el problema es que el banco me pide una clave por mensaje de texto", aclara Inma.

"El problema principal es que no tengo manera de recibir ese mensaje porque me han robado todo. He llamado a mi mamá desesperada para que llame al banco y bloquee la tarjeta", explica Serrano.

"Han pasado más de 4 horas y ya he puesto mi denuncia con la policía, pero necesito bloquear esa tarjeta y la manera de proceder del banco no me lo permite", declara la española ante sus seguidores.

"Me siento impotente, me están robando en mi cara y no puedo hacer nada. Los ladrones se van a ir de fiesta con el dinero que me ha costado mucho conseguir para hacer el viaje", concluye la europea.