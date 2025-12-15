Impresionante amanecer y sobrevuelo de avioneta en el Tacaná (video)

Una experiencia única vivieron más de 70 alpinistas tras completar la escalada y conquistar la cumbre del volcán Tacaná.
Un grupo de al menos 75 alpinistas vivió una experiencia única al conquistar la cumbre del volcán Tacaná este domingo 14 de diciembre, donde además fueron sorprendidos por el sobrevuelo de una avioneta.
Jesús Rojas, apasionado escalador, relató que comenzaron el ascenso a media noche, logrando llegar a la cima para contemplar un amanecer entre anaranjado y rojizo que tiñó el cielo y las nubes.
En un video se observa a los alpinistas saludando a la aeronave.
El volcán Tacaná, con 4,092 metros de altura, es el segundo pico más alto de Centroamérica, ubicado en la frontera entre Guatemala y México.