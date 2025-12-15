Versión Impresa
Impresionante amanecer y sobrevuelo de avioneta en el Tacaná (video)

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
15 de diciembre de 2025, 09:00
Las nubes se deslizan sobre la cima del volcán Tacaná. (Foto: Cortesía de Jesús Rojas)

Una experiencia única vivieron más de 70 alpinistas tras completar la escalada y conquistar la cumbre del volcán Tacaná.

Un grupo de al menos 75 alpinistas vivió una experiencia única al conquistar la cumbre del volcán Tacaná este domingo 14 de diciembre, donde además fueron sorprendidos por el sobrevuelo de una avioneta.

Jesús Rojas, apasionado escalador, relató que comenzaron el ascenso a media noche, logrando llegar a la cima para contemplar un amanecer entre anaranjado y rojizo que tiñó el cielo y las nubes.

En un video se observa a los alpinistas saludando a la aeronave.

El volcán Tacaná, con 4,092 metros de altura, es el segundo pico más alto de Centroamérica, ubicado en la frontera entre Guatemala y México.

(Foto: Cortesía/Jesús Rojas)
(Foto: cortesía/Jesús Rojas)
