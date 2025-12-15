Gobierno otorga descanso a sector público para fiestas de fin de año

El Gobierno de Guatemala autorizó descanso de tres días con goce de salario para trabajadores del sector público, por motivo de las fiestas de fin de año.
El Diario de Centro América (DCA) publicó el Acuerdo Gubernativo 222-2025 que establece permiso laboral de tres días a trabajadores del Estado por las fiestas de fin de año.
El permiso laboral será con goce de sueldo y abarca los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre.
Se exceptúa a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública que en cumplimiento a su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo gocen el asueto un día distinto a lo indicado.