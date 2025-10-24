El espíritu del otoño llega con el Pumpkin Patch 2025

Este sábado 25 y domingo 26 de octubre, Condado Concepción será el escenario del Pumpkin Patch 2025, una experiencia familiar que reunirá a los amantes del otoño, las tradiciones y las actividades al aire libre.
Durante ambos días, el público podrá disfrutar de un ambiente inspirado en la temporada otoñal con talleres, gastronomía, arte y entretenimiento. El evento se desarrollará en el Parqueo Sur de Condado Concepción, en horario de 10 a 17 horas.
Actividades para todas las edades
El festival contará con una variedad de espacios diseñados para disfrutar en familia:
- Talleres de decoración y pintura de calabazas.
- Venta de calabazas frescas y decorativas.
- Mercadillo artesanal con productos locales.
- Zona gastronómica con platillos de temporada.
- Juegos infantiles y dinámicas familiares.
- Shows en vivo y presentaciones artísticas.
- Escenografías temáticas para fotografías y redes sociales.
Los visitantes podrán capturar momentos únicos en escenarios ambientados con los colores y texturas del otoño, ideales para compartir en redes sociales.
El boleto de entrada general tiene un costo de Q10.00 por persona y puede adquirirse en línea.
Un evento con propósito
El Pumpkin Patch 2025 busca fortalecer la convivencia familiar, promover el talento local y ofrecer un espacio para emprendedores, artistas y productores guatemaltecos.
Para más información, visita las redes sociales oficiales del evento: @festivalesguatemala.