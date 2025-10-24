Versión Impresa
El espíritu del otoño llega con el Pumpkin Patch 2025

24 de octubre de 2025, 11:10
Este sábado 25 y domingo 26 de octubre, Condado Concepción será el escenario del Pumpkin Patch 2025, una experiencia familiar que reunirá a los amantes del otoño, las tradiciones y las actividades al aire libre.

Durante ambos días, el público podrá disfrutar de un ambiente inspirado en la temporada otoñal con talleres, gastronomía, arte y entretenimiento. El evento se desarrollará en el Parqueo Sur de Condado Concepción, en horario de 10 a 17 horas.

Actividades para todas las edades

El festival contará con una variedad de espacios diseñados para disfrutar en familia:

  • Talleres de decoración y pintura de calabazas.
  • Venta de calabazas frescas y decorativas.
  • Mercadillo artesanal con productos locales.
  • Zona gastronómica con platillos de temporada.
  • Juegos infantiles y dinámicas familiares.
  • Shows en vivo y presentaciones artísticas.
  • Escenografías temáticas para fotografías y redes sociales.

Los visitantes podrán capturar momentos únicos en escenarios ambientados con los colores y texturas del otoño, ideales para compartir en redes sociales.

El boleto de entrada general tiene un costo de Q10.00 por persona y puede adquirirse en línea.

Un evento con propósito

El Pumpkin Patch 2025 busca fortalecer la convivencia familiar, promover el talento local y ofrecer un espacio para emprendedores, artistas y productores guatemaltecos.

Para más información, visita las redes sociales oficiales del evento: @festivalesguatemala.

