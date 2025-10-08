Esposa de Bruce Willis publica libro guía para afrontar la afasia

-

Emma Heming quiere que su libro sea guía para personas con familiares con la misma enfermedad.

En 2022, la estrella de Hollywood fue diagnosticada con afasia, una enfermedad que poco a poco afectó su capacidad de comunicarse, siendo una etapa muy dura para su familia.

"El viaje inesperado" es una historia de amor, fortaleza y esperanza para quienes enfrentan la misma situación. (Foto: X)

En una reciente entrevista, Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, compartió detalles de su libro El viaje inesperado, donde aborda los síntomas del padecimiento y relata cómo ha sido lidiar con la enfermedad de su esposo.

Durante la charla, Heming comenta que espera que su trabajo se convierta en una guía para las familias que deban afrontar la enfermedad que afecta a Willis.

El diagnóstico de Bruce Willis cambió por completo la vida de su familia. (Foto: X)

El libro aborda las estrategias y decisiones difíciles que la señora Willis tuvo que tomar por el bienestar de su Bruce, incluyendo que deba vivir solo junto a un grupo de cuidadores que están al pendiente de él a diario.

El objetivo de Emma es que las personas sepan qué hacer al momento de recibir la noticia, debido a que la demencia frontotemporal puede tener múltiples interpretaciones antes del diagnóstico correcto.