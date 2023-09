Le llueven las críticas a Ana Araujo por nuevo romance y ella responde

-

Ana Araujo, aún esposa del actor Pablo Lyle, se defendió de las críticas por su nuevo romance con Marco Lavin.

Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, se defendió de las críticas luego de que se diera a conocer que tenía una nueva pareja sentimental, mientras el padre de sus hijos sigue en la cárcel.

A través de una publicación en Instagram, la repostera dio a conocer su postura sobre la situación.

"Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Que incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de cómo tú lo conoces", escribió Araujo sobre una fotografía a blanco y negro.

"Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tú corazón añora pero no te atreves. Que fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención pero, simplemente no te atreves a repararlas porque duele. Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito por explorar y más allá del dolor encontrarás La Paz", agregó.

View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Públicamente ella no ha dicho si se divorció de Pablo Lyle, quien está en la cárcel por una condena de homicidio involuntario por un hecho ocurrido en 2019.

Andrea Legarreta, quien es amiga del la pareja. En una emisión del programa Hoy, la presentadora habló de la controversia. "Entre ellos tuvieron una plática, precisamente de eso: al final, él tiene todavía unos años ahí (en prisión), y pues la vida para ella afuera ha sido muy difícil y complicada".

¿Qué paso con Pablo Lyle?

El actor fue condenado en febrero de este año a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional con 100 años de servicio comunitario, tras ser encontrado culpable de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández de 63 años.

En marzo del 2019, Pablo Lyle iba de camino al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo conducido por su cuñado, cuando se cruzaron con el hombre de 63 años.

En un semáforo, el hombre corrió hacia la camioneta en la que estaba el actor y golpeó la ventana. Un video muestra cómo Lyle sale del vehículo junto a su cuñado, pero el auto empieza a rodar por no haber sido estacionado.

Mientras su cuñado intentaba detener el auto, Lyle agredió al hombre hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente, el agredido falleció debido a la gravedad de sus heridas.

*Con información de People en Español y Univision