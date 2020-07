Esposa de Will Smith admite infidelidad en pleno talk show

La famosa pareja de Hollywood se sentó frente a frente, en el talk show de Jada Pinkett, "The Red Table Talk", para hablar abiertamente sobre su relación.

Durante la conversación que mantuvieron, Jada habló con su esposo, Will Smith, y admitió finalmente haber mantenido un romance con el rapero, August Alsina, 21 años menor que ella, y al que conoció a través de su hijo Jaden.

Ante tal confesión, Will tomó el control de la situación y poco a poco, la fue guiando para contar a detalles de su infidelidad. El momento se tornó en un confesionario abierto que ambos disfrutaban.

“Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, le dijo Will. “¿Sobre qué?”, empezó evadiendo ella, entonces él comenzó a guiarla: “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio, ¿y qué pasó?”. “Sí, y entonces yo me metí en enredos con August”, admitió finalmente Jada.

“¿Un enredo?”, replicó él entre risas. “Sí contestó ella”, aún sin ganas de ampliar. “Una relación”, calificó Will.

Durante la charla, salió a la luz que ambos rompieron temporalmente su relación hace aproximadamente cinco años. Y a raíz de esa ruptura, ella comenzó "un enredo" con el rapero.

“Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda, yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, dijo Pinkett.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien", agregó.

Pero Will también afirmó que, en aquel entonces, estaba "harto" de su esposa.

Luego de esta confesión, Will y Jada continuaron mirándose a los ojos y recordando cómo lograron salvar su matrimonio. No dieron detalles, pero sí hicieron hincapié en que llevan más de 20 años juntos y que planean seguir unidos por mucho tiempo más.

Semanas antes

La pareja había estado en la mira de todos, luego de que el mismo August Alsina asegurara que había mantenido un romance con Jada, el cual, según el rapero, había sido consensuado por el esposo.

Will y Jada salieron de inmediato a desmentir lo dicho por el rapero. “La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron voceros del popular matrimonio. Sin embargo, el rapero se mantuvo firme en su versión y aseguró que entre ellos existió una relación abierta.

Días después de esa afirmación, el matrimonio decidió salir a dar la cara y contar su verdad, la cual quedó muy detallada en el show.

