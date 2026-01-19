Se eleva a nueve agentes de la PNC fallecidos tras ataques de terroristas

El agente de la PNC se encontraba hospitalizado debido a graves heridas provocadas por un ataque armado.
La mañana de este lunes 19 de enero se reportó que el agente policial Frallan Willian Medrano Pernillo, falleció durante su recuperación en el Hospital de Villa Nueva.
Medrano Pernillo fue ingresado a dicho centro asistencial tras sufrir un atentado en la aldea Chichimecas, Villa Canales, el pasado domingo.
Tras varios ataques por parte de presuntos integrantes del Barrio 18 hacia elementos policiales, se reporta que para hoy son nueve agentes fallecidos, entre una mujer.
Los ataques se registraron en distintos puntos del departamento de Guatemala, entre ellos las zonas 7, 10, 12, 13, 18 capitalinas y en otros municipios como Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa, Chinautla y San Pedro Ayampuc.
Los agentes de la PNC fallecidos son:
- Claudia Azucena Muñoz Ramos quien falleció en Villa Nueva.
- Samuel Valentín Matul Obispo, originario de San Francisco Zapotitlán.
- José Efraín Revolorio Barrera, fallecido en Jutiapa.
- Luis Alexander Zetino Pérez, quien fue atacado cuando desempeñaba sus labores.
- Fernando Alexander Batres Ordoñez, originario de San Felipe, Retalhuleu
- Geovani Dario Tecu Sesam, quien de manera preliminar se indicó que era originario de Rabinal, Baja Verapaz.
- Sammy Iván López García, quien fue asesinado mientras laboraba.
- Frallan Willian Medrano Pernillo quien fue herido ayer en la aldea Chichimecas, Villa Canales y perdió la vida en el hospital de Villa Nueva.