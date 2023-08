Esposo de Natti Natasha reacciona a los rumores de infidelidad de la cantante

-

El productor se hizo presente en redes sociales aclarando su postura ante la supuesta infidelidad de Natti Natasha.

Raphy Pina, esposo de la cantante Natti Natasha, a través del uso regulado de redes sociales que tiene desde la cárcel, se pronunció al respecto de los rumores de infidelidad de parte de la cantante tras haberse filtrado audios y fotografías comprometedoras.

Pina escribió este partes una publicación en Instagram en la que explicaba que la fama no era para todo el mundo, y no todos podían soportar la presión. "De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir a las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO."

View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Además de aclarar su lealtad a la madre de su hija, Pina explicó cómo es la situación actual de su familia, ya que él está tras las rejas. "Mírenme que tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y disfrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos más tiempo para nosotros."

¿Cuándo empezaron los rumores?

Natti Natasha estuvo implicada en estos rumores a finales de julio, luego de que en el programa televisivo "La Comay" se filtraran imágenes y mensajes íntimos con un hombre al que llama "Papi" y le escribe en inglés.

Luego de esto, borró todas sus publicaciones en Instagram. Pero el pasado 4 de agosto la cantante contraatacó con un video musical donde se usó la misma foto con la que fue chantajeada, con la publicación de "No pare".

*Con información de People en Español