Héctor Sandarti anuncia su regreso a Top Chef VIP

Héctor Sandarti anunció su regreso al programa "Top Chef VIP", para sorpresa de los fans de Guatemala.
A través de las redes, el guatemalteco informó su aparición en el reality de Telemundo International.
En la entrega se realizará una salvación y Héctor podría quedarse en la Tercera Temporada y seguir haciendo platos con inspiración nacional.
"Esta noche estoy de vuelta en #TopchefVIP4. Los espero a las 7pm/6centro por @telemundo y a las 9 pm por @telemundointl", escribió.
Hoy se sabrá si Sandarti continúa o no en la competencia gastronómica.
"Somos gente buena, linda, trabajadora, echada para adelante, noble y transparente. Nos gusta que otros se sientan cómodos cuando están con nosotros", explicóa Soy502 cuando ingresó.
"No soy el mejor representante, pero le estoy echando todas las ganas del mundo", dijo, mientras en su participación preparó un pepián, rellenitos y tamales inspirados en los chuchitos.
MIRA: