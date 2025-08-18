Héctor Sandarti en Top Chef VIP: sabor de Guatemala para el mundo

Héctor Sandarti sigue poniendo en alto a Guatemala en Top Chef VIP 4 y compartió con Soy 502 detalles exclusivos de su participación.
El conductor aceptó el reto de meterse en la cocina para agradecer el apoyo que por tantos años le ha dado el público, pero también para mostrar cómo somos los guatemaltecos.
"Somos gente buena, linda, trabajadora, echada para adelante, noble y transparente. Nos gusta que otros se sientan cómodos cuando están con nosotros", explica.
Eso sí, pide a la audiencia no juzgar la comida guatemalteca por su participación en el show: "No soy el mejor representante, pero le estoy echando todas las ganas del mundo".
Sin embargo, Sandarti no ha defraudado y ya ha preparado un pepián, unos rellenitos y unos tamales inspirados en nuestros chuchitos.
Sobre todo, el también actor quiere dejar ver al ser humano: "En la competencia sale tu verdadero yo. Quiero que vean al padre, al esposo y al amigo", enfatiza.
Aunque confiesa que la cocina no era lo suyo, hay una receta que le queda bastante bien: los frijolitos volteados. "Cuando voy a Guatemala, me traigo los paquetitos ya preparados y los mejoro: con cebollita bien picada y frita, manteca de cerdo, ajo y consomé".
Esta comida también es una de sus favoritas y recuerda con especial cariño los que le preparaba su mamá, Gertie, y Licha, quien les ayudaba en casa. "Les quedaban formidables", asegura.
Top Chef VIP 4 se transmite de martes a domingo, a las 9 PM, mediante la señal de Telemundo Internacional. ¡No te lo pierdas!