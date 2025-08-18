Versión Impresa
Héctor Sandarti en Top Chef VIP: sabor de Guatemala para el mundo

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
18 de agosto de 2025, 09:34
El guatemalteco es uno de los 20 concursantes de la cuarta temporada. (Foto: cortesía Telemundo Internacional)

Héctor Sandarti sigue poniendo en alto a Guatemala en Top Chef VIP 4 y compartió con Soy 502 detalles exclusivos de su participación.

Sandarti ya ha superado con éxito varios retos. (Foto: cortesía Telemundo Internacional)
El conductor aceptó el reto de meterse en la cocina para agradecer el apoyo que por tantos años le ha dado el público, pero también para mostrar cómo somos los guatemaltecos.

"Somos gente buena, linda, trabajadora, echada para adelante, noble y transparente. Nos gusta que otros se sientan cómodos cuando están con nosotros", explica.

Los guatemaltecos somos excelentes anfitriones y de la gente más hospitalaria
Héctor Sandarti
, conductor

Eso sí, pide a la audiencia no juzgar la comida guatemalteca por su participación en el show: "No soy el mejor representante, pero le estoy echando todas las ganas del mundo".

Sin embargo, Sandarti no ha defraudado y ya ha preparado un pepián, unos rellenitos y unos tamales inspirados en nuestros chuchitos.

El guatemalteco no es ajeno a los reality shows y ya ha conducido formatos como "La casa de los famosos". (Foto: Instagram/Héctor Sandarti)
Sobre todo, el también actor quiere dejar ver al ser humano: "En la competencia sale tu verdadero yo. Quiero que vean al padre, al esposo y al amigo", enfatiza.

Aunque confiesa que la cocina no era lo suyo, hay una receta que le queda bastante bien: los frijolitos volteados. "Cuando voy a Guatemala, me traigo los paquetitos ya preparados y los mejoro: con cebollita bien picada y frita, manteca de cerdo, ajo y consomé".

El conductor está disfrutando al máximo compartir con el resto de participantes. (Foto: Instagram/Héctor Sandarti)
Esta comida también es una de sus favoritas y recuerda con especial cariño los que le preparaba su mamá, Gertie, y Licha, quien les ayudaba en casa. "Les quedaban formidables", asegura.

Top Chef VIP 4 se transmite de martes a domingo, a las 9 PM, mediante la señal de Telemundo Internacional. ¡No te lo pierdas!

