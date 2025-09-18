El mismo tatuaje: ¿había relación entre rapero estadounidense y adolescente muerta?

-

El cuerpo de la adolescente fue hallado en el auto de un cantante estadounidense.

EN CONTEXTO: Localizan cadáver de una adolescente en el Tesla de un cantante en EEUU

El cuerpo de una menor de 15 años, identificado como Celeste Rivas Hernández, fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un Tesla, registrado a nombre de la estrella del rap D4vd.

La policía descubrió el cadáver gracias a que trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.

Cuando los oficiales llegaron encontraron un cuerpo descompuesto, que de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en plástico dentro del maletero del vehículo eléctrico.

El mismo tatuaje

Según medios estadounidenses, la víctima tenía un tatuaje en uno de sus dedos que decía 'Shhh'. Curiosamente, el mismo tatuaje que el artista, de 20 años, se hizo recientemente y con el que se había dejado ver en varias actuaciones.

Por el momento no se ha producido ninguna detención y, según medios locales, la investigación no está centrada en D4vd, quien estaría colaborando con la policía para esclarecer los hechos y así llegar hasta el fondo del caso, que por ahora no está claro.

Según las investigaciones, ese Tesla es uno de los muchos coches del artista y, además, era usado por muchas personas, por lo que la investigación se centra en averiguar la identidad de la última persona que lo usó y, al mismo tiempo, quién tenía relación con Celeste Rivas, de origen latino.