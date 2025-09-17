Localizan cadáver de una adolescente en el Tesla de un cantante en EEUU

-

La menor de 15 años llevaba un año desaparecida.

Un cuerpo descuartizado fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un Tesla, registrado a nombre de la estrella del rap D4vd.

Según las autoridades, el cuerpo pertenece a una adolescente.

La policía descubrió el cadáver cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cuerpo descompuesto, que de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en plástico dentro del maletero del vehículo eléctrico.

El departamento forense de Los Ángeles dijo que el cuerpo pertenece a Celeste Rivas Hernández, quien tenía 15 años.

La causa de la muerte aún no fue establecida.

El portal del entretenimiento TMZ dijo este miércoles que conversaron con la madre de la adolescente, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David.

El medio publicó un afiche del departamento del Sheriff del vecino condado de Riverside de abril pasado en el que pedía información de Celeste, que desapareció en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles.

La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado sin edad definida.

"La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo", dijo el comunicado.

"Aparentemente estaba muerta y dentro del vehículo por un período de tiempo extenso antes de ser encontrada".

El departamento de la policía de Los Ángeles dijo que el Tesla estuvo estacionado en la lujosa área de Hollywood Hills por casi un mes.

El auto era de un rapero

TMZ informó que el carro, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke (el verdadero nombre de D4vd) no había sido reportado como robado.

Un representante del cantante dijo que cooperaba con las autoridades tras ser informado del hallazgo.

El artista de 20 años está en la recta final de una gira mundial, que debería visitar este fin de semana Los Ángeles.

El joven saltó a la fama en 2022 luego de que su "Romantic Homicide" se convirtiera en un éxito de TikTok.