No te pierdas una "Noche de Campamento" en el Zoológico La Aurora

Disfruta de una noche diferente y descubre maravillas sobre los animales.
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El Zoológico La Aurora abrirá sus puertas para ofrecer una nueva velada al aire libre.
No te pierdas su gran "Noche de Campamento", donde aprenderás mucho más sobre los animales, sus sonidos y comportamientos, mientras compartes una noche al aire libre dentro del zoológico.
La cita es el sábado 4 de julio, a partir de las 15:00 horas. Debes llevar tu propia tienda de acampar.
El costo de la entrada es de Q175 jóvenes y adultos, y Q150 niños (2–12 años), el cual incluye el ingreso al parque, cena, desayuno y parqueo.
Recuerda que el cupo es limitado. Si quieres adquirir tus entradas llama al 2463-0463 ext. 3 o escribe al correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.