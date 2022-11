La FECI ordena captura del secretario de un juzgado

La FECI capturó al secretario de un juzgado por dos delitos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) coordinó la aprehensión de José Raúl López Barrios, Secretario del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, por los delitos de abuso de autoridad y denegación de justicia.

Según el fiscal Rafael Curruchiche, la captura se ejecutó porque el secretario del juzgado no notificó sobre la presencia de una persona con orden de captura en dicha judicatura.

"El 25 de octubre del presente año, compareció ante el juzgado tercero, Leily Santizo Rodas, quien se encuentra evadiendo una orden de captura por el caso Cooptación y Corrupción Judicial, sin que se notificara sobre su presencia a la PNC para que se hiciera efectiva la orden de aprensión", aseguró en un video,

Además, Curruchiche explicó que el secretario no solo no notificó a la PNC sino que también ordenó a una oficial que no lo hiciera.

"Solo se giró constancia de su comparecencia, el juzgado ya había tenido conocimiento de que Santizo tenía vigente orden de captura, toda vez que el 24 de octubre presentó un memorial solicitando su presentación espontánea, la FECI advierte que existe peligro en la demora por lo que se pidió la orden de captura contra el secretario", finalizó.

Leily Santizo fue mandataria de la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG), y está acusada en el caso Cooptación y Corrupción y Judicial.

Este caso estuvo bajo reserva judicial, aunque a criterio de Santizo, todo se trata de una represalia al trabajo que realizó desde CICIG.