Organismo Judicial condena ataque contra jueza en Nebaj, Quiché

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El OJ expresó su respaldo a la jueza Aida Madai López Morales, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, Quiché.

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A través de un comunicado, el Organismo Judicial (OJ) expresó su solidaridad con la jueza de Primera Instancia, Aida Madai López Morales, titular del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, Quiché, cuya casa fue incendiada.

El organismo manifestó su respaldo a la independencia judicial y aseguró que rechaza enérgicamente los hechos intimidatorios y de violencia registrados.

La publicación agrega que "toda acción que pretenda coaccionar, intimidar o amenazar el ejercicio jurisdiccional constituye una afectación a la independencia judicial, al Estado de Derecho y al acceso efectivo a la justicia".

El Organismo Judicial a la población informa:#OJ #CSJ #OJInforma pic.twitter.com/f5E0zhj9hI — Organismo Judicial (@OJGuatemala) July 31, 2026

A la vez, informan que han coordinado las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de la jueza y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la ley.

Sobre los hechos

El pronunciamiento del OJ se da luego de que pobladores incendiarán la vivienda de la jueza tras emitir una orden de desalojo contra Juana Santiago Chel de 72 años de edad a la solicitud del hijo de la mujer.

Como Juana Santiago Chel de 72 años fue identificada la anciana que fue desalojada de su propiedad en Nebaj, Quiché. (Foto: Archivo/Soy502)

Durante la noche, luego de conocer lo que había sucedido, decenas de pobladores se apostaron a las afueras de la vivienda de la jueza López Morales, en donde lo que inició con una manifestación de repudio que concluyó con el incendio de la propiedad de la juzgadora el pasado 30 de julio.