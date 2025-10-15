"Estación del Terror", el recorrido de miedo en el Museo del Ferrocarril

Los amantes de la adrenalina no se pueden perder la "Estación de Terror" en el Museo del Ferrocarril.
El recorrido erizará la piel y causará diversas sensaciones entre quienes se animen a realizarlo.
Se trata de un paseo de 40 minutos, durante la experiencia te toparás con los personajes mas famosos de las películas de terror.
Así vivirás la experiencia en la "Estación de Terror"
Un recorrido temático por el museo con una duración de 20 minutos.
Un viaje por el tren express con una duración de 20 minutos.
Un área fotográfica para hacerte selfies.
Habrá un stand de investigadores paranormales que pueden apoyarte a que conozcas las historias.
Venta de alimentos.
Puedes asistir usando disfraz.
Fechas
El evento se llevará a cabo el viernes 24, sábado 25, jueves 30 y viernes 31 de octubre.
Habrá 4 horarios: 07:00 p. m, 08:00 p. m., 09:00 p, m. y 10:00 p. m.
Precio de ingreso
El costo es de Q100 por persona, recomendado para mayores de 10 años.
Dónde comprar los boletos
Están a la venta en el museo, con días de anticipación (lunes a viernes de 09:00 a. m. a 04:00 p. m., puedes reservar al WhatsApp 3994-1310, donde te darán los datos para hacer la transferencia a Banco CHN.
Servicio de parqueo
Estará en la 10ª avenida 21 calle de zona 1 (Portón azul -FEGUA-) Tarifa única: Q20.
