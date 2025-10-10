Versión Impresa
"La Hora Macabra": El recorrido inmersivo más aterrador del año

  • Por Selene Mejía
10 de octubre de 2025, 17:45
La hora macabra es un recorrido que no t epuedes perder. (Foto: Oficial)

"La Hora Macabra" es un recorrido inmersivo que promete estremecer a los asistentes. 

La experiencia creada por Lydian y Ginnie Gray, fue inspirada en clásicos como "El Exorcista" y "El Exorcismo de Emily Rose", por ello es un encuentro para los amantes del terror.

Este es un espectáculo sensorial que mezcla actuación profesional, escenografía detallada y efectos impactantes para sumergir al público en una historia oscura.

El tema

Los visitantes ingresarán a un convento maldito donde un brujo, un pacto maldito y un sacerdote atrapado entre el amor y la fe, arrastran al público a convertirse en parte de la ofrenda para redimir un alma condenada.

Los asistentes deberán atravesar pasillos sombríos, enfrentarse a apariciones espectrales y presenciar rituales prohibidos, todo guiado por sacerdotes que, lejos de brindar consuelo, conducen a un destino inquietante.

¿Cuándo es La Hora Macabra?

La cita es el 17, 18, 24 y 25 de octubre.

Las funciones se llevan a cabo cada 30 minutos.

Horarios: 

Viernes: de 7:00 p. m. a 11:30 p. m.

Sábados: de 6:00 p. m. a 11:30 p. m.

Dónde se llevará a cabo el recorrido

La cita es en la Casa de la Cultura "4 de noviembre" (8a avenida, calle 3-09, zona 1, Ciudad de Guatemala)

Entradas

Los boletos están disponibles en viveloonline.com Ingresa aquí

Toma nota

La edad recomendada para vivir esta experiencia es de mayores de 14 años.

