"La Hora Macabra": El recorrido inmersivo más aterrador del año

"La Hora Macabra" es un recorrido inmersivo que promete estremecer a los asistentes.
La experiencia creada por Lydian y Ginnie Gray, fue inspirada en clásicos como "El Exorcista" y "El Exorcismo de Emily Rose", por ello es un encuentro para los amantes del terror.
Este es un espectáculo sensorial que mezcla actuación profesional, escenografía detallada y efectos impactantes para sumergir al público en una historia oscura.
El tema
Los visitantes ingresarán a un convento maldito donde un brujo, un pacto maldito y un sacerdote atrapado entre el amor y la fe, arrastran al público a convertirse en parte de la ofrenda para redimir un alma condenada.
Los asistentes deberán atravesar pasillos sombríos, enfrentarse a apariciones espectrales y presenciar rituales prohibidos, todo guiado por sacerdotes que, lejos de brindar consuelo, conducen a un destino inquietante.
¿Cuándo es La Hora Macabra?
La cita es el 17, 18, 24 y 25 de octubre.
Las funciones se llevan a cabo cada 30 minutos.
Horarios:
Viernes: de 7:00 p. m. a 11:30 p. m.
Sábados: de 6:00 p. m. a 11:30 p. m.
Dónde se llevará a cabo el recorrido
La cita es en la Casa de la Cultura "4 de noviembre" (8a avenida, calle 3-09, zona 1, Ciudad de Guatemala)
Entradas
Los boletos están disponibles en viveloonline.com Ingresa aquí.
Toma nota
La edad recomendada para vivir esta experiencia es de mayores de 14 años.