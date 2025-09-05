Estafador de vehículo capturado tras depósito falso de Q67 mil

-

El capturado engañó al propietario del vehículo con un depósito falso.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades PNC advierten sobre estafas por compra y venta de vehículos

Pedro "N", de 33 años, fue detenido en el kilómetro 100.7 de la ruta CA-1, señalado de participar en una estafa en la compra de un vehículo.

El capturado realizó un supuesto depósito para engañar al propietario del picop. (Foto: PNC)

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría negociado la adquisición de un vehículo tipo picop por un monto de Q67 mil mediante un supuesto depósito bancario que nunca se efectuó.

Tras la estaba la víctima alertó a la PNC quienes capturaron al estafador. (Foto: PNC)

Con las características del automotor, se alertó a más unidades de seguridad, lo que permitió ubicar el vehículo y realizar la aprehensión del sospechoso.

Las autoridades indicaron que el detenido fue puesto a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el proceso legal.

LEE TAMBIÉN: Dejó un carro robado como garantía y huyó con un picop valorado en Q250 mil