Estallan bombas en pleno desfile de bandas en Chimaltenango

Varias personas resultaron con quemaduras y crisis nerviosa.
Un grupo de personas se encontraba observando un desfile de bandas, cuando varias bombas pirotécnicas estallaron entre la multitud.
El incidente ocurrió en el Estadio Municipal de Patzún, Chimaltenango.
Varios de los presentes resultaron con quemaduras y crisis nerviosa.
Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a 16 personas, quienes tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial.