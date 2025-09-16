Versión Impresa
Estallan bombas en pleno desfile de bandas en Chimaltenango

  • Por Jessica González
15 de septiembre de 2025, 18:04
Varias personas presentaron quemaduras y crisis nerviosa. (Foto: archivo/Soy502)

Varias personas resultaron con quemaduras y crisis nerviosa.

Un grupo de personas se encontraba observando un desfile de bandas, cuando varias bombas pirotécnicas estallaron entre la multitud.

El incidente ocurrió en el Estadio Municipal de Patzún, Chimaltenango.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Varios de los presentes resultaron con quemaduras y crisis nerviosa.

Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a 16 personas, quienes tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial.

