¡Están de regreso! Gallo Red y Dark Lager, disfrútalas por tiempo limitado

Fue en 2013 cuando Cerveza Gallo hace la primera presentación en el mercado guatemalteco de Gallo Red y Dark Lager, creados bajo el compromiso de seguir innovando y ofreciendo experiencias únicas a sus consumidores.

Doce años después, la marca hace un relanzamiento, trayendo por tiempo limitado estas dos ediciones que fueron apreciadas por los seguidores de Gallo. Dark y Red Lager estarán disponibles a partir del 27 de octubre, hasta agotar existencias.

Ambas cervezas llegan renovadas, con una imagen fresca y moderna, pero manteniendo el orgullo guatemalteco que distingue a la marca desde más de 125 años.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Gallo Red y Dark Lager estarán disponibles en supermercados, tiendas de conveniencias, restaurantes a nivel nacional; los guatemaltecos también las encontrarán en los principales eventos y activaciones de la marca, durante la temporada de fin de año.

“ Con este lanzamiento buscamos ampliar las experiencias de consumo de cervezas con carácter y personalidad, sin perder la esencia de calidad de Gallo ” Ricardo Pontaza , gerente de marca de Cerveza Gallo.

Las cervezas estarán a la venta en distintas presentaciones, como: botella retornable, no retornable y lata de 12 onzas, con opción de adquirirla en paquete de "six pack".

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Disfruta de una Gallo Red o Dark Lager con un buen maridaje

Gallo Red Lager destaca por su color ámbar rojizo y espuma cremosa, con notas suaves a malta tostada y caramelo. Su equilibrio entre amargor y dulzor, la hace ideal para quienes disfrutan de sabores redondos.

Esta cerveza queda perfecta con una carne a la parrilla, embutidos, pizzas y paltillos ligeramente picantes.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Por otro lado, Gallo Dark Lager, es una cerveza oscura, elegante y de sabor más intenso, con notas a malta tostada. Con un su cuerpo robusto, ofrece una experiencia profunda y diferenciada.

Combina perfectamente con asados, quesos maduros y postres a base de chocolate o café.