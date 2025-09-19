Estas serán las 17 nuevas rutas del sistema de transporte "TuBus"

Para estas nuevas rutas se sumarán 111 buses, todos equipados con tecnología de bajas emisiones.
El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, impulsó un nuevo proyecto, el cual consiste en la aplicación de 17 nuevas líneas de autobuses, los cuales recorrerán las zonas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 21.
Estas nuevas rutas estarán organizadas en 2 ejes: rutas perimetrales y rutas radiales.
Los nuevos buses ofrecerán más comodidad, menos ruido y mejor tecnología, incluyendo herramientas digitales para que los usuarios puedan planificar sus viajes, ubicar paradas en tiempo real y consultar información actualizada del sistema.
Quiñónez afirma que la inversión será 100% privada, bajo un contrato de 20 años que contempla la operación, mantenimiento y renovación de las unidades conforme sea necesario.