Una foca en la playa de Ocós: ¿qué hacer ante un avistamiento? (video)

La fuerte marea arrastró a la foca hacia la orilla, causando sensación.

Una foca sorprendió al aparecer a la orilla de la playa Ocós, San Marcos.

Debido a la marea, la especie fue arrastrada hasta la arena.

Visitantes y lugareños se acercaron a verla, pues según afirman, es la primera vez que una foca llega hasta la orilla.

Personal municipal se presentó al lugar para resguardarla y evitar que alguien la tocara.

Tras varios minutos en el lugar, la foca regresó al océano.

Mira aquí el video:

Aparece Foca en playa de Ocós, San Marcos, sorprendiendo a los visitantes y vecinos del sector. pic.twitter.com/NuXOwRiElT — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) September 11, 2025

¿Qué dice Conap?

Luego que las imágenes se viralizaran, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se pronunció haciendo varias recomendaciones sobre el caso.

Es necesario reportar al teléfono directo 1547 el avistamiento de fauna marina en las costas del pacífico.

Pero sobre todo recomiendan no acercarse ni tocar a la especie, pues es importante su resguardo.