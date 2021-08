Estas son las diferentes razones por las que sufrimos dolor de cabeza

No solo es el estrés, las causas van desde comer carne procesada hasta una mala postura, que puede producir una migraña, según estudios científicos. Aquí las razones más comunes que contribuyen a un dolor de cabeza.

Clima

Los cambios de temperatura pueden aumentar la probabilidad de una migraña. Ya sea una ola de calor o una ola de frío, el cambio puede provocar un dolor de cabeza. Los días soleados y calurosos también pueden hacer eso. La lluvia o los cambios en la presión barométrica también pueden provocar dolores de cabeza. Si bien no puede cambiar el clima, puede usar lentes de sol en un día brillante, mantenerse hidratado y evitar el sol del mediodía.

Olores fuertes

Los olores fuertes, incluso agradables, desencadenan migrañas en muchas personas. No está claro por qué sucede esto. Los infractores más comunes son la pintura, el perfume y ciertos tipos de flores.

Accesorios para el cabello

La forma en que usas tu cabello puede afectar tu cabeza. Una cola de caballo demasiado apretada puede tensar el tejido conectivo del cuero cabelludo y provocar un dolor de cabeza por peinado. Las cintas para la cabeza, las trenzas y los sombreros ajustados también pueden hacer eso. Si esta es la causa de su dolor de cabeza, generalmente obtendrá un alivio rápido si se suelta el cabello.

Algunos alimentos pueden provocar una migraña. (Foto: Pixabay)

Mala postura

El encorvarse aumenta la presión en los músculos de la cabeza y el cuello. ¿Se encorva los hombros, usa una silla sin apoyo para la espalda baja o mira fijamente un monitor que está demasiado bajo o demasiado alto? Si tiene dolores de cabeza tensionales frecuentes, cambiar estas cosas podría ayudar.

Ciertos alimentos

Un desencadenante de la migraña para algunas personas es el queso añejo, incluido el queso azul, el cheddar, el parmesano y el suizo. El problema puede ser una sustancia llamada tiramina. Cuanto más envejece un alimento, más tiramina tiene.

La tiramina también se encuentra en el vino tinto y otras bebidas alcohólicas. Otros ingredientes del vino también pueden contribuir a los dolores de cabeza. Debido a que el alcohol aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, los efectos pueden ser aún más intensos. Intente beber agua con gas u otra bebida sin alcohol.

Los embutidos y otras carnes procesadas a menudo contienen tiramina y aditivos alimentarios como nitritos, que pueden desencadenar dolores de cabeza en algunas personas. Si cree que esto podría ser un desencadenante para usted, intente eliminar estos alimentos de su dieta por un tiempo para ver si hacen una diferencia.

Una caminata puede ayudar a reducir el estrés. (Foto: Pixabay)

Saltarse los tiempos de comida

Los dolores de cabeza por hambre no siempre son obvios. Si no come, le puede empezar a doler la cabeza antes de que se dé cuenta de que tiene hambre. Es probable que el problema sea una bajada del azúcar en sangre. Pero no intente curar el dolor de cabeza por hambre con una barra de chocolate. Los dulces hacen que el azúcar en la sangre aumente y luego baje aún más.

Fumar

Fumar puede provocar dolores de cabeza, y no solo para la persona que sostiene el cigarrillo. El humo de segunda mano contiene nicotina, que hace que los vasos sanguíneos del cerebro se estrechen. Dejar de fumar o mantenerse alejado del humo de segunda mano ayuda mucho si tiene dolores de cabeza en racimo. Estos son dolores de cabeza extremadamente dolorosos que ocurren en un lado de la cabeza. También pueden causar síntomas en los ojos y la nariz.

¿Cómo relajarse para evitar migrañas?

Los estudios sugieren que el ejercicio es un poderoso calmante para el estrés. Caminar es una gran elección. Cuando camina, el movimiento de balanceo de sus brazos tiende a relajar los músculos del cuello y los hombros. Romper esos nudos es la raíz de algunos dolores de cabeza.