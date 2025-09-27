Desde lo alto: estas son las imágenes del derrumbe en Colinas de Monte María

Estas imágenes reflejan la magnitud del deslizamiento.
EN CONTEXTO: Así trabajan en derrumbe ocurrido en Colinas de Monte María, Villa Nueva (video)
Un derrumbe de grandes proporciones se registró esta tarde de sábado 27 de septiembre en la entrada de Colinas de Monte María, zona 7 de Villa Nueva.
El incidente obstaculizó el paso por el sector y dañó el tendido eléctrico.
Un poste fue derribado, pero autoridades ya trabajan colocando uno nuevo para reincorporar el servicio de luz.
Un equipo con maquinaria pesada llegó al lugar para remover la tierra y poder habilitar el paso.
Estas imágenes, tomadas desde lo alto, muestran la magnitud del deslizamiento.