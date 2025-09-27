Versión Impresa
Desde lo alto: estas son las imágenes del derrumbe en Colinas de Monte María

  • Por Jessica González
27 de septiembre de 2025, 14:50
El derrumbe dañó el tendido eléctrico del sector. (Foto: Wilder López/Soy502)

Estas imágenes reflejan la magnitud del deslizamiento.

EN CONTEXTO: Así trabajan en derrumbe ocurrido en Colinas de Monte María, Villa Nueva (video)

Un derrumbe de grandes proporciones se registró esta tarde de sábado 27 de septiembre en la entrada de Colinas de Monte María, zona 7 de Villa Nueva.

El incidente obstaculizó el paso por el sector y dañó el tendido eléctrico.

Un poste fue derribado, pero autoridades ya trabajan colocando uno nuevo para reincorporar el servicio de luz.

Un equipo con maquinaria pesada llegó al lugar para remover la tierra y poder habilitar el paso. 

Estas imágenes, tomadas desde lo alto, muestran la magnitud del deslizamiento.

(Foto: Wilder López/Soy502)
