Estas son las secuelas que dejó el Covid-19 a Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que quedó con algunas secuelas luego de padecer Covid-19 e indicó que se debió a tratamiento agresivo que recibió para combatir el virus.

"Estamos en distanciamiento, pero me agito mucho", dijo al principio de la rueda de prensa, luego explicó que después de su pronta recuperación del Covid-19, le han practicado varios análisis, debido a que quedó con secuelas.

Aunque el mandatario indicó que se encuentra bien, reconoció que tiene una consecuencia que lo mantiene agitado. "No es pulmonar, es un problema mecánico, porque producto del tratamiento agresivo que recibí y que se trató como un caso de altísimo riesgo, se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago, que fue descubierta con una endoscopía que me hice el martes", detalló.

Además, explicó que en el control que le hicieron el pasado lunes le detectaron anemia, pero ya está en tratamiento y el viernes le inyectaron de manera intravenoso la primeras dos unidades de hierro y ese mismo tratamiento se lo harán tres semanas seguidas.

"Mis glóbulos rojos están teniendo que recorrer más rápido el cuerpo para llevar oxígeno a todos lados, además del cansancio lógico que deja la enfermedad", detalló.

El mandatario participó en la inauguración de la campaña "Hacé tú parte, no más basura", impulsada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).