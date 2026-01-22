Arranca el Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela

-

El Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela 2026 arranca hoy y mañana, con el desarrollo de las primeras dos fechas del certamen guatemalteco, en Marina Pez Vela, Puerto Quetzal.

El evento reúne a varios de los mejores pescadores y embarcaciones del país, que buscan iniciar con el pie derecho la temporada de este deporte.

Para el evento han confirmado su participación 9 embarcaciones y 27 pescadores, divididos en dos categorías: expertos y novatos. Conforme avancen los días, hasta la jornada final, se irán sumando más barcos y atletas, que lucharán por la victoria en las aguas del Pacífico.

Álvaro de la Hoz, Javier Pira, Rodrigo Guzmán, Diego Menéndez, Pablo Guzmán y Álvaro Fortuny son algunos de los pescadores favoritos, luego de ser protagonistas en la temporada del año pasado.

Este evento empieza sus actividades aproximadamente a las 5:00 horas en cada fecha, para que las embarcaciones se alisten y zarpen a las 7:00. Se tiene programado que naveguen por una hora, hasta llegar a alta mar (a más de 50 kilómetros de la costa), y tiren las primeras líneas a las 8:00. En ese momento inicia la competencia, que durará hasta las 15:00, cuando se retiren las líneas.

En cada embarcación van tres pescadores, más marineros y el capitán. Gana el pescador que más peces vela libere, esto dependerá según las condiciones del día. Guatemala es considerada la Capital Mundial del Pez Vela, por tener uno de los mejores mantos del mundo, especialmente en la costa del Pacífico, atrayendo a pescadores deportivos de todo el mundo, quienes buscan capturar y liberar esta especie emblemática.

Tanto ha crecido este deporte en el país a lo largo de los años, que Guatemala cuenta con el récord mundial de más de cien peces vela capturados y liberados en un solo día, desde un mismo barco.

El pez vela es famoso por su increíble velocidad, pudiendo alcanzar hasta 110 kilómetros por hora (unos 60 nudos), lo que lo convierte en uno de los peces más rápidos del mundo, superando, incluso, a muchas embarcaciones pequeñas, y siendo un ícono de la pesca deportiva en alta mar.

En Guatemala, el pez vela es una especie reservada y exclusivamente para pesca deportiva, prohibiéndose su captura comercial, venta y consumo, bajo severas sanciones dictadas por las leyes de Áreas Protegidas y Pesca, de este país.