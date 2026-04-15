¡Este fin de semana es el "Hot Weekend" de La Curacao!

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Del 15 al 19 de abril, los guatemaltecos podrán acceder a una amplia gama de productos con descuentos de hasta el 45% en el "Hot Weekend" de La Curacao.

Durante esta temporada, La Curacao ofrece diversos planes de financiamiento que se ajustan a las necesidades de los clientes.

Beneficios especiales en compras al crédito durante el "Hot Weekend" Abril 2026:

60 días para empezar a pagar la primera cuota, por sus compras al crédito, válido únicamente los días 17, 18 y 19 de abril 2026, en línea blanca y motocicletas.

para empezar a pagar la primera cuota, por sus compras al crédito, válido únicamente los días 17, 18 y 19 de abril 2026, en línea blanca y motocicletas. Celulares: Bono de Q400.00 en modelos superiores a Q2,500.00.

Bono de Q400.00 en modelos superiores a Q2,500.00. Línea Blanca: regalías como microondas, licuadora, freidora, juego de sartenes y cafetera, en su compra.

regalías como microondas, licuadora, freidora, juego de sartenes y cafetera, en su compra. Motos: Regalía de casco en la compra de motocicletas.

Regalía de casco en la compra de motocicletas. Televisores: 10% de descuento adicional en la marca TCL.

10% de descuento adicional en la marca TCL. Ópticas La Curacao: Hasta 50% de descuento en aros y lentes al crédito, y hasta 40% en compras al contado.

La promoción se divide en dos fases estratégicas para brindar una mejor experiencia a sus clientes:

15 de abril: Gran preventa exclusiva para compras al crédito y en línea a través de www.lacuracaonline.com. Del 16 al 19 de abril: La promoción se extiende a todas las tiendas a nivel nacional, aceptando todas las formas de pago.

“ Es la oportunidad ideal para equipar su hogar con las mejores marcas de tecnología, muebles y electrodomésticos ” Marco Julio Galván , gerente comercial de La Curacao.

"Hot Weekend" de La Curacao extiende la promoción de motocicletas hasta el 26 de abril 2026, para que los clientes puedan visitar diversos puntos de venta, dentro de sus más de 80 tiendas y elegir entre una amplia gama de ofertas la marca que más les convenga.