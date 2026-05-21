Este fue el trágico final de una mujer en Huehuetenango

Vecinos sospechan que podría tratarse de una mujer que está desaparecida desde el sábado.
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El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado en un terreno baldío ubicado en la 3a. avenida de la zona 2 de La Esperanza, Huehuetenango.
El impactante hallazgo causó profunda alarma entre los vecinos y provocó la movilización de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con los primeros reportes de testigos, la víctima presentaba evidentes señales de violencia.
Vecinos se aglomeraron rápidamente en la escena del crimen ante la sospecha de que pudiera tratarse de una mujer apodada como la "Colocha", quien permanece desaparecida desde el sábado pasado.
Sin embargo, las autoridades policiales indicaron que la identidad no ha sido confirmada de forma oficial.
El cuerpo fue trasladado como "XX" a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde los peritajes científicos establecerán su identificación plena y la causa exacta del deceso.
El auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP) que coordinó las primeras diligencias en la escena confirmó que los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) ya rastrean la zona en busca de cámaras o indicios que permitan esclarecer este crimen.