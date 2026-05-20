La nueva orden de Trump que podría afectar a las remesas en Guatemala

-

La Casa Blanca endurece los controles financieros para frenar el flujo de dinero informal y los créditos a migrantes sin autorización legal, una decisión que enciende las alarmas en el Istmo ante una eventual moderación en la recepción de divisas.

EN CONTEXTO: Guatemala liderará el debate regional contra el lavado de dinero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que endurece la supervisión sobre las transferencias internacionales de dinero y los servicios financieros otorgados a migrantes sin autorización legal para trabajar en ese país.

La medida, oficializada este martes 19 de mayo bajo el título "Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos", plantea severas obligaciones de fiscalización para bancos e instituciones financieras, lo que amenaza con impactar el envío de remesas hacia Guatemala y el resto de Latinoamérica.

El argumento central de la Casa Blanca es el combate a actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La orden presidencial advierte que las transferencias transfronterizas de bajo monto se han utilizado para facilitar operaciones criminales, señalando además que el otorgamiento de créditos de consumo o hipotecas a población sujeta a deportación genera "una deficiencia estructural" que pone en riesgo la solidez de la banca estadounidense.

Análisis del Banguat

Ante el alcance de esta normativa norteamericana, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, Álvaro González Ricci, evaluó en declaraciones exclusivas el impacto real que las nuevas directrices de Washington tendrán sobre la economía nacional.

El funcionario aclaró que el fenómeno no debe leerse como un bloqueo directo, sino como un incremento en las barreras operativas para los connacionales.

"Sí, eventualmente podría afectar las remesas hacia Guatemala, pero de forma indirecta y principalmente vía más controles, costos y fricción, no mediante una prohibición general ni un impuesto adicional", afirmó González Ricci.

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, explicó que el impacto en Guatemala podría ser indirecto. (Foto: Archivo / Soy502)

El jefe de la banca central detalló que, aunque la orden titulada en inglés "Restoring Integrity to America's Financial System" no menciona explícitamente la palabra remesas, su articulado sí debilita los canales tradicionales de envío al reforzar tres ejes regulatorios.

En primer lugar, endurece los requisitos de "conozca a su cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) y los esquemas de debida diligencia bajo la estricta Ley de Secreto Bancario de EE. UU., afectando de forma directa a quienes carecen de un permiso de trabajo o utilizan identificaciones alternativas.

Fricción en los envíos

De acuerdo con el funcionario, el decreto de Trump faculta y presiona al Departamento del Tesoro —a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— y a los reguladores bancarios para exigir datos sobre el estatus migratorio y laboral de los usuarios cuando sospechen de riesgos de fraude.

"Señala las transferencias de bajo monto y los patrones de 'estructuración' como un foco de riesgo por su uso en narcotráfico, trata y otras actividades ilícitas, lo que incluye típicamente remesas pequeñas y frecuentes", advirtió el presidente del Banguat.

González Ricci hizo hincapié en que la orden ejecutiva estipula el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) como un factor de riesgo latente que puede disparar una "debida diligencia mejorada o reforzada", a pesar de que el propio sistema estadounidense reconoce que dicha herramienta sirve para el cumplimiento tributario de los residentes.

(Foto: Shutterstock)

Freno a la informalidad

El documento de la Casa Blanca otorga un plazo de 60 días al Tesoro para formalizar alertas sobre señales de sospecha.

Entre las tipologías delictivas que perseguirá la administración Trump destaca la evasión de impuestos sobre la nómina de los empleadores que contratan trabajadores indocumentados, el uso de cuentas ficticias, empresas fantasma y las transferencias mediante plataformas electrónicas entre pares (peer-to-peer) orientadas a ocultar salarios "fuera de los libros" de contabilidad.

El argumento central de la Casa Blanca es el combate a actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. (Foto: AFP)

Por otra parte, la disposición instruye a las entidades reguladoras federales a revisar, en un plazo de 180 días, las modificaciones normativas para evaluar los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjera representan para la integridad de su sistema financiero, un documento ampliamente utilizado por la diáspora guatemalteca para abrir cuentas bancarias en la Unión Americana.

Un llamado a la calma

Pese al endurecimiento de las reglas de juego en el norte, la banca central guatemalteca descarta un escenario de pánico o desabastecimiento de divisas para el cierre del año, llamando a la calma y a la lectura mesurada de los acontecimientos políticos internacionales.

"Es muy prematuro estimar en cuánto las remesas podrían ser afectadas, por lo que mantenemos nuestra estimación actual de crecimiento de 5% al finalizar este año. No obstante, debemos ser claros en indicar que no esperamos una contracción de las remesas familiares, ni mucho menos que las mismas desaparezcan en el futuro", enfatizó González Ricci.

Según el análisis previo del Banguat, las políticas antimigratorias del gobierno estadounidense propiciaron un envío extraordinario de remesas durante el año pasado por el temor de los migrantes, lo que significa que los flujos de dinero actuales simplemente se están regularizando a sus tasas históricas normales en este 2026.

El Banco de Guatemala analizará lo que podría ocurrir en los próximos meses. (Foto: Archivo / Soy502)

El peso de las divisas

En el plano local, esta coyuntura fiscal coincide con un momento de notable fortaleza en la recepción de dinero. Según los registros oficiales de la banca central, el ingreso de divisas por remesas familiares registró un aumento del 10.5% entre enero y abril de 2026, alcanzando un acumulado histórico de Q65,766.4 millones (aproximadamente US$8,431.6 millones).

Al cierre de diciembre, se prevé que la cifra total roce los Q209,040.0 millones (US$26,800 millones).

Pese a que durante el mes de abril se percibió una baja estacional del 12.2% en comparación con la actividad registrada en marzo, la cifra recaudada se mantuvo un 7.8% por encima del mismo periodo del año pasado.

Este flujo monetario es el motor macroeconómico del país, considerando que en los Estados Unidos residen más de tres millones de guatemaltecos y sus envíos sustentan de forma directa las necesidades de 1.7 millones de hogares y sostienen el consumo de siete millones de personas.

Actualmente, el 60% de las remesas en Guatemala se destina a la subsistencia y el consumo diario, el 30% se enfoca en la construcción o mejoras de bienes inmuebles, y solo un rezagado 10% se deriva hacia proyectos productivos o inversión social.