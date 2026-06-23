Para este miércoles se espera alta radiación solar y fuertes lluvias

Se esperan fuertes lluvias, sobre todo en horas de la tarde y noche.
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Para este miércoles 24 de junio, se prevé un cielo despejado y pocas nubes durante la mañana en gran parte del territorio nacional.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), habrá un incremento de la temperatura durante el día. La radiación solar estará muy elevada, sobre todo al mediodía.
Por la tarde se esperan lluvias y posible actividad eléctrica sobre Franja Transversal del Norte y sur de Occidente.
Asimismo, se pronostica la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
Las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones por las crecidas de ríos e inundaciones.