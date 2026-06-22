Mañanas cálidas y tardes lluviosas, así estará el clima esta semana

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Las mañanas estarán cálidas, pero por la tarde habrá lluvias y actividad eléctrica.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante esta semana predominarán las mañanas con niebla o neblina en varias regiones del país. Después de las primeras horas del día, se espera un ambiente cálido y húmedo.

Según el pronóstico, las temperaturas se mantendrán elevadas en gran parte del territorio nacional, especialmente en regiones como el Pacífico, Petén y el oriente, donde se prevén períodos de sol y poca nubosidad durante el día.

Sin embargo, por la tarde y noche aumentará la nubosidad, lo que favorecerá la presencia de lloviznas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica. En el caso de la Meseta Central, incluida la ciudad de Guatemala, se prevén lluvias vespertinas con actividad eléctrica.

La lluvia afectará a todo el territorio nacional. (Foto: archivo/Soy502)

Mientras que en la región del Pacífico se esperan precipitaciones moderadas durante la tarde y noche. En Petén, Alta Verapaz, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y el oriente del país podrían registrarse lluvias dispersas y tormentas eléctricas después del mediodía.

El Insivumeh indicó que estas condiciones estarán asociadas al ingreso de humedad desde ambos litorales, a las características propias de la temporada lluviosa y al paso de ondas del este.