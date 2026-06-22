Mañanas cálidas y tardes lluviosas, así estará el clima esta semana

Las mañanas estarán cálidas, pero por la tarde habrá lluvias y actividad eléctrica.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante esta semana predominarán las mañanas con niebla o neblina en varias regiones del país. Después de las primeras horas del día, se espera un ambiente cálido y húmedo.
Según el pronóstico, las temperaturas se mantendrán elevadas en gran parte del territorio nacional, especialmente en regiones como el Pacífico, Petén y el oriente, donde se prevén períodos de sol y poca nubosidad durante el día.
Sin embargo, por la tarde y noche aumentará la nubosidad, lo que favorecerá la presencia de lloviznas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica. En el caso de la Meseta Central, incluida la ciudad de Guatemala, se prevén lluvias vespertinas con actividad eléctrica.
Mientras que en la región del Pacífico se esperan precipitaciones moderadas durante la tarde y noche. En Petén, Alta Verapaz, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y el oriente del país podrían registrarse lluvias dispersas y tormentas eléctricas después del mediodía.
El Insivumeh indicó que estas condiciones estarán asociadas al ingreso de humedad desde ambos litorales, a las características propias de la temporada lluviosa y al paso de ondas del este.