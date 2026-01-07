Este es el nuevo recinto de felinos hallados en El Progreso (video)

Tras ser hallados en una propiedad privada de El Progreso, los felinos ya fueron instalados en un nuevo recinto.
Un león (Panthera leo) y un tigre (Panthera tigris) fueron localizados en un inmueble ubicado en San Antonio La Paz, El Progreso.
Esto debido a una denuncia recibida en el mes de octubre del 2025 ante el Ministerio Público (MP).
En coordinación con Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público, la División de Protección a la Naturaleza y la Dirección Regional Oriente del CONAP, el día lunes 29 de diciembre de 2025, se realizó un allanamiento en el inmueble indicado anteriormente donde se logró el decomiso de los especímenes.
Este miércoles 7 de enero, en coordinación con Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público, la División de Protección a la Naturaleza y la Dirección Regional Oriente del CONAP, los felinos fueron traslados de manera temporal a la Colección privada Safari Land, un recinto en Zacapa, el cual cumple con las condiciones necesarias para su ubicación.
Este es el nuevo recinto: