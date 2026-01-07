Esto pasará con los felinos hallados en propiedad privada en El Progreso

-

Luego de haber sido localizados en una propiedad privada de El Progreso, los felinos serán trasladados a un recinto.

EN CONTEXTO: Localizan un león y un tigre durante allanamiento en El Progreso

En octubre del 2025, el Ministerio Público (MP) localizó un león (Panthera leo) y un tigre (Panthera tigris) durante una diligencia llevada a cabo en un inmueble ubicado en San Antonio La Paz, El Progreso, como parte de acciones contra delitos ambientales.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) con previa coordinación con la Abogada del propietario de los animales y quien está a cargo del caso, llevó a cabo una inspección, pudiendo verificar el buen estado físico de los animales, así como el área de los recintos y la dieta que se les proporcionaba.

Los felinos se encontraban en perfecto estado. (Foto: CONAP)

Durante la investigación, se pudo constatar que no se estaba incurriendo en delito alguno, pues tanto la procedencia como la tenencia de los felinos en cuestión, no encuadran dentro del tipo penal regulado en el Artículo 82 de la Ley de Áreas Protegidas, afirmó el CONAP.

Ambas especies fueron entregadas de forma voluntaria. (Foto: CONAP)

Sin embargo, se constató que dichos animales ya se encontraban dentro de un proceso administrativo de entrega voluntaria ante la institución.

Los animales serán llevados a un recinto. (Foto: CONAP)

Por ello, este miércoles 7 de enero, en coordinación con Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público, la División de Protección a la Naturaleza y la Dirección Regional Oriente del CONAP, los felinos serán traslados a un recinto que cumpla con las condiciones necesarias para su ubicación.