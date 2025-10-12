Sacamos la calculadora: El panorama de Guatemala para lo que viene en Eliminatorias

-

Analizamos el panorama para la Selección Nacional, según los partidos programados para este martes y la doble fecha de noviembre. Tras el empate en Surinam, no todo esta perdido, y hay un escenario en el que dependeríamos de nosotros mismos para ir directo al Mundial de United 2026.

Te puede interesar: Hagen y el gol de Surinam: la opinión experta del exguardameta Rogelio Flores

"Cada partido será una final", fue la frase común de los protagonistas antes de empezar la ronda final de las eliminatorias, y en parte ha sido así, pero desde este martes en adelante tendremos tres exámenes finales en los que ya no podemos fallar.

En este mismo instante, antes de visitar a El Salvador, no depende de nosotros mismos el boleto directo, pero ganando sí o sí, y esperando que Panamá y Surinam empaten, nos podía devolver la posibilidad de tener en nuestras manos la anhelada clasificación directa (siendo líderes).

Hay que recordar que los dos mejores segundos lugares (entre los tres grupos), contarán con la última oportunidad jugar el repechaje intercontinental (en marzo del otro año).

Aunque uno no quiera, siguen retumbando en la cabeza los "y, si...". Y, si hubiéramos ganado en casa el primer partido, y, si nos marcaban a favor el penal en Panamá, "y, si no nos empataban en la última jugada los de Surinam", pero ya pasó y los jugadores de la Azul y Blanco lo tienen claro.

Dramatic finish in Suriname pic.twitter.com/KpTh2qPPDf — Concacaf (@Concacaf) October 11, 2025

Vamos partido a partido, así que aquí el panorama de "qué pasaría si..." analizamos lo que conviene de la siguiente fecha ante los salvadoreños, y viendo de reojo el duelo entre Surinam y Panamá, pensando en que todavía aspiramos a ir directo. Siendo segundos, habría que voltear a ver los otros grupos.

Lo ideal

Ganar contra los cheros, y que empaten Panamá y Surinam. Eso nos pondría en la tercera posición del grupo con 5 puntos, abajo de los rivales antes mencionados, que tendrían 6. El Salvador se quedaría, con 3. Esa combinación pondría en nuestras propias manos ir al Mundial si luego vencemos a Panamá y Surinam, respectivamente (llegaríamos a 11 unidades). Ninguno de los otros tres del grupo podría llegar a esa cifra.

Seguiríamos vivos

Triunfar y que gane Panamá o Surinam. Con 5 puntos seríamos segundos o terceros (dependiendo de la diferencia de goles), pero uno de los contrincantes ya sumaría 8, entonces lo podríamos igualar siempre y cuando nos impongamos en las dos últimas fechas, para llegar a 11, pero el primer lugar se definiría siempre por goles a favor. Puede que el rival haga más en la jornada de cierre.

Ojalá que no pase

Empatar. Nos seguiría dejando en el sótano con 3 puntos, uno menos que El Salvador (4), aunque aun con vida. En ese caso también serviría que igualaran Panamá y Surinam, porque solo llegarían a 6. Un partido de diferencia, pero la cantidad de goles (a favor y en contra) nos podría dejar sin el primer puesto. Si ganan panameños o surinameses, llegarían a 8 y ya no dependería de nosotros, que lo máximo que aspiraríamos sería alcanzar 9 unidades.

Lo peor

Perder (tocamos madera), prácticamente nos dejaría fuera del Mundial, con pocas aspiraciones, incluso del segundo lugar. Nos mantendríamos hasta abajo, con 2 unidades. Solo podríamos alcanzar los 8 puntos, si ganamos los dos partidos en noviembre. Podríamos meternos siempre y cuando los demás rivales se quiten puntos entre sí, para no superar los 8. Y claro, revisar la diferencia de goles. Difícil, por no decir imposible.