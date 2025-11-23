Este es el pronóstico del clima para este 23 de noviembre, según el Insivumeh

-

Según el Insivumeh, se espera el ingreso de humedad proveniente del Caribe.

Las condiciones climáticas previstas para este 23 de noviembre en el territorio guatemalteco incluye condiciones atmosféricas estables, con predominio de cielos parcialmente nublados y ambiente soleado durante la mayor parte del día.

Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportan el ingreso de humedad desde ambos litorales.

Según la información, durante el amanecer y mañana habrá áreas con neblina en la Franja Transversal del Norte (FTN) y valles ubicados en el Oriente del país.

Este es el reporte presentado por el Insivumeh para este 23 de noviembre. (Foto: CIV/Soy502)

En el caso de la región del Altiplano Central, se prevén temperaturas entre los 15 a 17 grados Celcius y viento del norte ligero.

En horas de la tarde, se reporta el ingreso de humedad, por lo tanto, no se descartan lloviznas al final de la tarde en la FTN y Caribe. Incluso, se prevé chubascos al final de la tarde en la Bocacosta.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO POR REGIONES

PRONÓSTICO 23 DE NOVIEMBRE DE 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/DNtqleN4Zf — INSIVUMEH (@insivumehgt) November 22, 2025

Durante la noche y madrugada, las regiones altas del país experimentarán un ambiente fresco a frío, mientras que en las zonas del sur y el Caribe se mantendrá un clima más templado, con mayor humedad.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse abrigada durante la noche y madrugada.