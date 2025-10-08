Lloviznas al amanecer: este es el pronóstico del clima para el jueves 9 de octubre

Toma tus precauciones ya que las lluvias continuarán.
Para este jueves 9 de octubre se prevén lloviznas al amanecer, sobre todo en valles montañosos.
De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), conforme pasen las horas el ambiente se tornará cálido y soleado, con nubosidad dispersa, pero los nublados parciales cambiarán al mediodía.
Durante la tarde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica que pueden prolongarse hasta la noche, sobre todo en las regiones de Occidente, Bocacosta y Altiplano Central.
Las autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias y evitar las zonas de riesgo.