Para este viernes se espera un día soleado, pero con mucho viento

  • Por Jessica González
19 de febrero de 2026, 15:10
Se espera un amanecer muy frío. (Foto: Shutterstock)

¡No dejes de abrigarte! El ambiente estará cálido, pero seguirá soplando el viento.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para este viernes 20 de febrero una mañana soleada, con pocas nubes, pero con predominante viento. 

El día amanecerá con bastante neblina en valles o sectores montañosos y temperaturas bajas en el centro y occidente del país.

Por la tarde se espera una entrada de humedad con posibles lluvias dispersas en la región Bocacosta.

Durante la noche y madrugada bajará la temperatura, sobre todo en los sectores más altos de Occidente y Altiplano Central.

