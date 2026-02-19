Para este viernes se espera un día soleado, pero con mucho viento

¡No dejes de abrigarte! El ambiente estará cálido, pero seguirá soplando el viento.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para este viernes 20 de febrero una mañana soleada, con pocas nubes, pero con predominante viento.
El día amanecerá con bastante neblina en valles o sectores montañosos y temperaturas bajas en el centro y occidente del país.
Por la tarde se espera una entrada de humedad con posibles lluvias dispersas en la región Bocacosta.
Durante la noche y madrugada bajará la temperatura, sobre todo en los sectores más altos de Occidente y Altiplano Central.